«Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом»

Казанский "Рубин" одержал волевую победу над грозненским "Ахматом" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС

Счет в матче открыл игрок "Ахмата" Магомед Митришев , отличившись уже на 17-й секунде встречи. Его гол стал самым быстрым в нынешнем сезоне чемпионата России.

"Рубин" во втором тайме забил три мяча. Дублем отметился Сердар Азмун, еще один мяч добавил Ивелин Попов . На 86 минуте Митришев оформил дубль, но это не спасло "Ахмат" от поражения.

"Рубин" набрал 31 очко и поднялся на восьмое место в таблице. "Ахмат" с 27-ю баллами остался на 11-й строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур"Рубин" (Казань) — "Ахмат" (Грозный) — 3:2Голы: 0:1 — Митришев, 1; 1:1 — Попов, 49; 2:1 — Азмун, 63; 3:1 — Азмун, 70; 3:2 — Митришев, 86