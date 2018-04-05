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Россия призвала США вернуть незаконно отобранную дипсобственность
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Россия призвала США вернуть незаконно отобранную дипсобственность 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
США должны вернуть России незаконно отобранную дипломатическую собственность, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Он напомнил, что США «захватили» российскую дипсобственность, включая собственность постпредства при ООН в Нью-Йорке, «установили 25-мильную зону ограничений передвижения» для дипломатов из России, а также «не продлевают и не выдают им американские визы», передает РИА «Новости».
Москва призвала американскую сторону «ответственно относиться к своим обязанностям страны-хозяйки», а также вернуть все, что США «незаконно отобрали». В будущем США должны «воздержаться от подобных шагов».
Об этом Небензя заявил на заседании СБ ООН.
Напомним, в Белом доме заявили, что России могут вернуть дипсобственность, если Москва проявит «честность намерений» по Сирии, на что в Кремле заявили, что США не имеет права выдвигать условия в этом вопросе.
Россия подготовила материалы по иску против США по дипсобственности.
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