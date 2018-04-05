УЕФА открыл дело в отношении «Ливерпуля» по итогу матча 1/4 финала ЛЧ с «Манчестер Сити»

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Ливерпуль» обвиняется в нарушении четырёх пунктов регламента во время домашнего матча с «Манчестер Сити», таких как использование болельщиками пиротехнических изделий, бросание посторонних предметов на поле, акты вандализма и общественные беспорядки.

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА 31 мая.

Матч завершился разгромной победой «Ливерпуля» со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что фанаты «Ливерпуля» атаковали автобус с игроками «Манчестер Сити» перед матчем Лиги чемпионов.