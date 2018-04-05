Романцев: нынешний «Арсенал» точно не лучше того, которого громил «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в преддверии первого гостевого матча ЦСКА с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы выразил мнение, что нынешняя лондонская команда не лучше той, которую в 2000 году красно-белые разгромили на своём поле в матче Лиги чемпионов со счётом 4:1.

«При счёте 1:0 в пользу «Арсенала» соперники могли сразу же забить нам ещё один гол. И не факт, что мы бы отыгрались со счета 0:2. Но потом у нас пошло, начали забивать. Мы использовали как минимум 50 процентов своих возможностей — если не 75. У нас очень многое получилось. Такое бывает в футболе. По итогу мы в тот вечер были лучше.

Нынешний «Арсенал» точно не лучше того, с которым играли мы. В 2000-м там была суперкоманда. Впрочем, и нынешний ЦСКА на 100 процентов не лучше того «Спартака». Тот «Спартак» вообще был намного сильнее всех современных клубов, которые сейчас есть в России», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.