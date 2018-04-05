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Посол выразил надежду на участие всех стран в ЧМ-2018
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Посол выразил надежду на участие всех стран в ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский посол в Лондоне Александр Яковенко рассказал о сотрудничестве с Международной федерацией футбола (ФИФА) и выразил надежду на то, что все страны-участники чемпионата мира 2018 года приедут на мировое первенство. Слова Яковенко приводит "Р-Спорт".
"Что касается чемпионата мира, то, во-первых, мы рады всем. Мы сотрудничаем с ФИФА, надеемся на приезд всех стран… Если кто-то решит не приезжать, то это их решение, но это будет праздник спорта", — сказал Яковенко.
При этом он отметил, что многие страны отказались поддерживать идею бойкота чемпионата мира — 2018, которую предложили представители власти Великобритании.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее власти австралийским болельщикам порекомендовали "дважды или трижды" обдумать свое решение о поездке в Россию.
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