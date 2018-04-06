Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Рэмзи признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи выбран лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

Пять футболистов «Арсенала» — в команде недели Лиги Европы

27-летний валлиец оформил дубль в первом матче ¼ финала с ЦСКА (4:1) на стадионе «Эмирейтс» , в том числе забив красивый гол внешней стороной стопы.

Отметим, что для полузащитника этот матч стал третьим в Лиге Европы в нынешнем сезоне. До этого он забил один гол в двух играх с «Миланом».

В результате за Рэмзи проголосовали 70 процентов участников опроса. Он опередил форвардов Антуана Гризманна из «Атлетико» (17%) и Тимо Вернера из «РБ Лейпциг» (7%), а также полузащитника Сенада Лулича из «Лацио» (7%).

Ответные матчи ¼ финала Лиги Европы пройдут 12 апреля.