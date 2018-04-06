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Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
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Рэмзи признан лучшим игроком недели в Лиге Европы 

Советский спорт 58 минут назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи выбран лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.
Пять футболистов «Арсенала» — в команде недели Лиги Европы
27-летний валлиец оформил дубль в первом матче ¼ финала с ЦСКА (4:1) на стадионе «Эмирейтс», в том числе забив красивый гол внешней стороной стопы.
Отметим, что для полузащитника этот матч стал третьим в Лиге Европы в нынешнем сезоне. До этого он забил один гол в двух играх с «Миланом».
В результате за Рэмзи проголосовали 70 процентов участников опроса. Он опередил форвардов Антуана Гризманна из «Атлетико» (17%) и Тимо Вернера из «РБ Лейпциг» (7%), а также полузащитника Сенада Лулича из «Лацио» (7%).
Ответные матчи ¼ финала Лиги Европы пройдут 12 апреля.
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