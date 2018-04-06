Швейцарец Гримм возглавил Украинскую футбольную премьер-лигу

Швейцарец Томас Гримм был избран на пост президента Украинской футбольной премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает footballua.tv.

Отмечается, что выборы состоялись 6 апреля на общем собрании участников премьер-лиги, где швейцарский специалист был единственным кандидатом на пост президента Лиги. За его назначение отдали голоса десять из двенадцати клубов УПЛ.

Швейцарец сменил Владимира Генинсона, который был руководителем организации последние два года, однако решил не баллотироваться на новый срок. В 2009-ом году Гримм был президентом швейцарской высшей лиги.

Ранее Украинская премьер-лига объявила об утверждении схемы розыгрыша чемпионата и проекта календаря на сезон-2017/18.