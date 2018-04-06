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Представлен дизайн билетов ЧМ-2018
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ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола (ФИФА) представила дизайн билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
На каждом билете помещена ключевая информация, связанная с матчем: названия команд, название стадиона, дата и время начала матча, а также время начала допуска зрителей на стадион. Отмечается, что допуск болельщиков начинается за три часа до старта встречи, на матче открытия и финале турнира — за четыре часа. На каждом билете будут указаны его категория, схема сектора с указанием, где расположено место на трибуне. На обратной стороне билета будут напечатаны список запрещенных для проноса на стадион вещей и сокращенный вариант условий использования билетов.
На билетах также будут присутствовать ключевые элементы защиты — штрихкод и голограмма. Также на них будет помещено полное имя владельца. Для прохода на стадион помимо наличия билета необходим паспорт болельщика.
Второй период продаж билетов завершился во вторник. Всего их было реализовано около 1,7 млн Билеты, приобретенные в ходе первого и второго этапов продаж, начнут доставлять их владельцам в апреле-мае 2018 года. Билеты, купленные во время последнего этапа продаж в порядке живой очереди, можно будет получить в главных билетных центрах ФИФА, которые откроются 18 апреля.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля.
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