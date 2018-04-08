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Роналду раскрыл причину ухода из «Барселоны»
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Роналду: «Ушел из „Барселоны“, потому что не верил руководству» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Фото: EPA
Бывший нападающий сборной Бразилии, двукратный обладатель "Золотого мяча" и двукратный чемпион мира Роналду рассказал, почему в 1997 году решил перейти из "Барселоны" в "Интер".
Цвета каталонцев он защищал в сезоне-1996/97, став лучшим бомбардиром чемионата Испании. Летом он перебрался в "Интер" за рекордные на тот момент 25 миллионов фунтов стерлингов. В итальянском клубе он пропустил почти два сезона из-за тяжелых травм.
— Я вел переговоры с "Барселоной" о новом контракте, — цитирует Football Italia Роналдо. — Но я решил, что не останусь, потому что больше не верил руководству сине-гранатовых. А потом пришел "Интер" с конкретным предложением. Невероятный вызов.
Тогда итальянская лига была лучшей в мире и самой тяжелой. Я думаю, я это было лучшее решение для меня.
Между мной и "Интером" большая история любви. Меня стали называть Феноменом имено здесь, я вечно буду благодарен "Интеру".
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