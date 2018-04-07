«МЮ» отложил чемпионство «Манчестер Сити»

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«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити», уступая со счётом 0:2 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Reuters
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник хозяев Венсан Компани, отличившийся на 25-й минуте. До перерыва хавбек Илкай Гюндоган удвоил преимущество «Сити». Во втором тайме дубль оформил полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба. Победный гол забил защитник Крис Смоллинг.
За шесть туров до конца сезона «Манчестер Сити» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице английского первенства. «Манчестер Юнайтед» (71) — второй.
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