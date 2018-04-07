«МЮ» отложил чемпионство «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити», уступая со счётом 0:2

Манчестер Юнайтед » обыграл «Манчестер Сити» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

За шесть туров до конца сезона «Манчестер Сити» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице английского первенства. «Манчестер Юнайтед» (71) — второй.