Глушаков получил подарок от Буффона

Вратарь «Ювентуса» Буффон подарил Глушакову футболку со своим автографом

"Наши вратари, Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко, так и не подарили мне футболку вратаря, о которой я так давно мечтал. Так что пришлось другому человеку презентовать мне форму", — подписал Глушаков видео с Буффоном.

Буффон с 2001 года является бессменным вратарем "Ювентуса", в составе которого стал десятикратным чемпионом страны. Вместе со сборной Италии, за которую он провел 175 матчей с 1997 года, голкипер выиграл чемпионат мира 2006 года и завоевал серебро чемпионата Европы — 2012. Вратарь трижды играл в финалах Лиги чемпионов (2003, 2015, 2017), но ни разу не становился обладателем трофея. В октябре 2017 года Буффон был признан лучшим вратарем года по версии Международной федерации футбола, став первым в истории обладателем данной награды.