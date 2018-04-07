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Глушаков получил подарок от Буффона
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Вратарь «Ювентуса» Буффон подарил Глушакову футболку со своим автографом 

ТАСС 5 часов назад
Вратарь итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон подарил полузащитнику российского "Спартака" Денису Глушакову футболку со своим автографом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter Глушакова.
"Наши вратари, Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко, так и не подарили мне футболку вратаря, о которой я так давно мечтал. Так что пришлось другому человеку презентовать мне форму", — подписал Глушаков видео с Буффоном.
Буффон с 2001 года является бессменным вратарем "Ювентуса", в составе которого стал десятикратным чемпионом страны. Вместе со сборной Италии, за которую он провел 175 матчей с 1997 года, голкипер выиграл чемпионат мира 2006 года и завоевал серебро чемпионата Европы — 2012. Вратарь трижды играл в финалах Лиги чемпионов (2003, 2015, 2017), но ни разу не становился обладателем трофея. В октябре 2017 года Буффон был признан лучшим вратарем года по версии Международной федерации футбола, став первым в истории обладателем данной награды.
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