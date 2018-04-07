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Футболист скончался в 18 лет
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Скончался 18-летний футболист французского клуба «Гавр» Диоп 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Instagram
Защитник французского футбольного клуба "Гавр" Самба Диоп скончался в возрасте 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба второго дивизиона чемпионата Франции.
Причины смерти не сообщаются.
"Это ужасный момент для всех членов клуба, от футбольной школы до игроков и тренеров главной команды. "Гавр" выражает глубокие соболезнования семье Самбы", — говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне Диоп провел 21 матч за резервную команду "Гавра".
В марте скончались 18-летний игрок французского "Тура" Томас Родригес и 31-летний капитан итальянской "Фиорентины" Давиде Астори.
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