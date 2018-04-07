Футболист скончался в 18 лет

Скончался 18-летний футболист французского клуба «Гавр» Диоп

Защитник французского футбольного клуба "Гавр" Самба Диоп скончался в возрасте 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба второго дивизиона чемпионата Франции.

Причины смерти не сообщаются.

"Это ужасный момент для всех членов клуба, от футбольной школы до игроков и тренеров главной команды. "Гавр" выражает глубокие соболезнования семье Самбы", — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Диоп провел 21 матч за резервную команду "Гавра".