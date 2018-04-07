Григорян назвал болельщиков «Луча-Энергии» клоунами

Тренер «Луч-Энергии» Григорян: я не уйду из команды из-за клоунов-фанатов

Главный тренер владивостокской "Луч-Энергии" Александр Григорян раскритиковал поведение болельщиков команды на матче 31-го тура Футбольной национальной лиги с красноярским "Енисеем". Об этом сообщает "Советский спорт".

"Что касается объяснения большому количеству индивидуальных ошибок игроков — это то напряжение, которое создает восьмой сектор. Они рассчитывают, что я соберу вещи и уеду? Нет. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их петушарами? Нет, не назову! На что они рассчитывают?", — цитирует Григоряна официальный сайт "Енисея".

Он отметил, что именно поведение болельщиков с восьмого сектора внесло деструктив в эмоциональное состояние футболистов.

"Абсолютный идиотизм. Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает все возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу! Просто собраться вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет!", — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что "Луч-Энергия" проиграла "Енисею" со счетом 0:1.