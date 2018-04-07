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Григорян назвал болельщиков «Луча-Энергии» клоунами
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Тренер «Луч-Энергии» Григорян: я не уйду из команды из-за клоунов-фанатов 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер владивостокской "Луч-Энергии" Александр Григорян раскритиковал поведение болельщиков команды на матче 31-го тура Футбольной национальной лиги с красноярским "Енисеем". Об этом сообщает "Советский спорт".
"Что касается объяснения большому количеству индивидуальных ошибок игроков — это то напряжение, которое создает восьмой сектор. Они рассчитывают, что я соберу вещи и уеду? Нет. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их петушарами? Нет, не назову! На что они рассчитывают?", — цитирует Григоряна официальный сайт "Енисея".
Он отметил, что именно поведение болельщиков с восьмого сектора внесло деструктив в эмоциональное состояние футболистов.
"Абсолютный идиотизм. Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает все возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу! Просто собраться вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет!", — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что "Луч-Энергия" проиграла "Енисею" со счетом 0:1.
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