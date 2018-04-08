Шатов объяснил, почему заплакал во время матча с «Зенитом»

Шатов прокомментировал свои слезы во время матча «Краснодара» с «Зенитом»

Полузащитник "Краснодара" Олег Шатов рассказал, что стало причиной его слез во время его замены в матче 25-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с "Зенитом" "Слезы — это просто эмоции. Всегда, когда в жизни сталкиваешься с несправедливостью и начинаешь доказывать себе, своим родным, близким, проходишь ситуацию с высоко поднятой головой, — тогда у тебя настоящие, искренние эмоции. Я плакал не потому, что забил "Зениту", не потому, что мы выиграли. Я нашел в себе силы, молча и спокойно доказал самому себе, что еще могу играть в футбол. Есть несправедливость в жизни, стоит рассчитывать только на себя, никогда не опускать руки, бороться до конца. Вознаграждение всегда придет", — заявил футболист в эфире телеканала "Наш футбол". Шатов также заявил, что усталость стала причиной его замены на другого игрока. "Понимал, что я уже где-то проседаю по позиции, плюс было болевое ощущение. Принял решение, что лучше замениться. Вышел свежий игрок, который на сто процентов выложился. К сожалению, я уже был на последнем издыхании", — добавил он. Ранее "Зенит" на домашнем поле потерпел поражение от "Краснодара" в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.