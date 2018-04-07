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Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу»
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«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России благодаря дублю Горбатенко 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
Тульский "Арсенал" одержал победу над "Уфой" со счетом 2:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Полузащитник хозяев Игорь Горбатенко оформил дубль, отличившись на 3-й и 72-й минутах. Горбатенко впервые в карьере забил голы в матче Российской футбольной премьер— лиги. В составе "Уфы" единственный мяч на счету Дмитрия Стоцкого (16).
"Арсенал" поднялся на шестое место в турнирной таблице, опередив "Уфу", тульский клуб набрал 35 очков в 25 матчах. "Уфа", в активе которой 34 очка, опустилась на седьмую строчку.
В случае если Кубок России по футболу выиграет команда, которая в таблице РФПЛ займет пятое место или выше, то команда, завершившая чемпионат на шестой строчке, квалифицируется в Лигу Европы. В одном полуфинале Кубка страны сыграют клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) ярославский "Шинник" и курский "Авангард". В другом полуфинале встретятся клубы РФПЛ московский "Спартак" и "Тосно". "Спартак" занимает второе место в таблице, "Тосно" — 15-е.
В следующем матче 14 апреля "Арсенал" на выезде сыграет с "Краснодаром". "Уфа" на следующий день на своем поле примет московский ЦСКА.
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