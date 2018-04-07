Тренер «Ростова» Карпин рассказал об ожиданиях от чемпионата России

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о тактике команды на ближайшие игры, а также об ожиданиях на ближайшие игры чемпионата России. Слова специалиста приводит Sport24.

"Мы, честно, ожидали, что наберем больше двух очков на чемпионате. А именно четыре-пять. По прошествии этих матчей мнения я не изменил. Четыре-пять очков отражали бы происходящее на поле. Пока стоит задача набрать как можно больше очков и спокойно завершить сезон. О том, куда "Ростов" может пробиться в следующем, поговорим потом. ", — заявил тренер.

Карпин также рассказал об отсутствии проблем в клубе после своего назначения на тренерский пост.

"Никаких проблем с "Ростовом" не было. Комплектование было, но в целом состав — почти тот же. Мне в распоряжение достались хорошие футболисты. ", — отметил он.