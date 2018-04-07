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Хет-трик Месси помог «Барселоне» победить «Леганес»
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«Барселона» обыграла «Леганес» благодаря хет-трику Месси 

Чемпионат.com 27 минут назад
Фото: Reuters
«Барселона» одержала победу над «Леганесом» в матче 31-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 27-й минуте Лионель Месси вывел каталонцев вперёд, забив со штрафного удара. Спустя пять минут Филиппе Коутиньо сделал проникающий пас через центр на Месси, который ворвался в штрафную и пробил низом в ближний угол.
На 68-й минуте гости отыграли один мяч — Набиль Эль-Зхар получил мяч рядом с линией штрафной «Барселоны» и практически без сопротивления пробил в левый нижний угол. Впрочем, последнее слово осталось за сине-гранатовыми — на 87-й минуте Усман Дембеле подрезал мяч в штрафную на Месси, который удачно обработал мяч головой и выскочил на голкипера, перебросив через него снаряд в пустые ворота.
«Барселона» (79 очков) занимает первое место в таблице, «Леганес» (36) — 14-е.
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