Зидан прокомментировал результативность Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о результативности нападающего Криштиану Роналду в нынешнем сезоне, сообщает "Советский спорт".
"Криштиану есть Криштиану. Он играет так на протяжении всей карьеры, и 50 голов за сезон для него — норма", — цитирует Зидана ESPN.
По мнению специалиста, в клубе нет таких результативных футболистов, как Роналду.
"Правда, больше у нас нет никого, кто забивает так же много. Но другие футболисты тоже могут забивать, и они показывали это в недавних матчах. Нужно смотреть на все в позитивном ключе. Но понятно, что лучше, когда Криштиану в строю", — отметил тренер.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 35 матчах в составе "Реала", забив 38 мячей.
Ранее сообщалось, что Роналду забивает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в среднем раз за 61 минуту.