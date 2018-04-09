Зидан прокомментировал результативность Роналду

Тренер «Реала» Зидан не удивлен результативностью Роналду

"Криштиану есть Криштиану. Он играет так на протяжении всей карьеры, и 50 голов за сезон для него — норма", — цитирует Зидана ESPN.

По мнению специалиста, в клубе нет таких результативных футболистов, как Роналду.

"Правда, больше у нас нет никого, кто забивает так же много. Но другие футболисты тоже могут забивать, и они показывали это в недавних матчах. Нужно смотреть на все в позитивном ключе. Но понятно, что лучше, когда Криштиану в строю", — отметил тренер.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 35 матчах в составе "Реала", забив 38 мячей.

Ранее сообщалось, что Роналду забивает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в среднем раз за 61 минуту.