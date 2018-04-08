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ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения
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ЦСКА поздравил вратаря Акинфеева с днем рождения 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА поздравил вратаря и капитана клуба Игоря Акинфеева с днем рождения, сообщает "Советский спорт".
"Сегодня исполняется 32 года Игорю Акинфееву! Поздравляем с днем рождения, Капитан! Улыбайся чаще", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.
Акинфеев выступает за армейский клуб с 2002 года. Он является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем кубка России, обладателем кубка УЕФА.
В составе сборной России вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
Ранее полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, за что Акинфеев получает зарплату.
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