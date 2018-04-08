ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения

Сегодня исполняется 32 года Игорю Акинфееву! Поздравляем с днём рождения, Капитан! Улыбайся чаще 😁 #мыЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/TbjeuXBkjG— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 апреля 2018 г.