ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения

Московский ЦСКА поздравил вратаря и капитана клуба Игоря Акинфеева с днем рождения, сообщает "Советский спорт".
Сегодня исполняется 32 года Игорю Акинфееву! Поздравляем с днём рождения, Капитан! Улыбайся чаще 😁 #мыЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/TbjeuXBkjG— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 апреля 2018 г.
"Сегодня исполняется 32 года Игорю Акинфееву! Поздравляем с днем рождения, Капитан! Улыбайся чаще", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.
Акинфеев выступает за армейский клуб с 2002 года. Он является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем кубка России, обладателем кубка УЕФА.
В составе сборной России вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
Ранее полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, за что Акинфеев получает зарплату.