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Экс-игрока сборной Украины пыталась застрелить бывшая теща
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В экс-игрока сборной Украины по футболу Шовковского стреляла его бывшая теща 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский заявил о том, что в него стреляла из пистолета его бывшая теща, когда он приехал проведать свою дочь. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Сначала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета!
Она произвела 3 выстрела целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь", — написал Шовковский у себя в фейсбуке.
Ранее Шовковский прокомментировал невыход на чемпионат мира по футболу 2018 года.
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