ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters

ФК ЦСКА опроверг информацию британской прессы и агентства Reuters о проявлениях расизма во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» в Москве (2:2, 3:6 по сумме двух матчей), сообщает «Чемпионат».

«Руководство ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» расистских кричалках в адрес темнокожих игроков лондонской команды», — говорится в заявлении клуба.

В нем также отмечается, что матч прошёл в отличной обстановке, все было организовано на должном уровне, и болельщики «Арсенала» были признательны хозяевам за тёплый приём и подарки, которые им вручали перед матчем.