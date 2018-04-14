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ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters
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ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ФК ЦСКА опроверг информацию британской прессы и агентства Reuters о проявлениях расизма во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» в Москве (2:2, 3:6 по сумме двух матчей), сообщает «Чемпионат».
«Руководство ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» расистских кричалках в адрес темнокожих игроков лондонской команды», — говорится в заявлении клуба.
В нем также отмечается, что матч прошёл в отличной обстановке, все было организовано на должном уровне, и болельщики «Арсенала» были признательны хозяевам за тёплый приём и подарки, которые им вручали перед матчем.
«В этой связи мы расцениваем подобную информацию как дешёвую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно», — говорится в сообщении.
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