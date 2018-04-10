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Экс-игрок «Спартака» раскритиковал Карпина
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Бывший футболист «Спартака» раскритиковал главного тренера «Ростова» Карпина 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал работу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после поражения команды от «Локомотива» в 25-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
«У меня сложилось впечатление, что ростовчане выходили на поле подраться и потолкаться, а в футбол играть не умеют абсолютно. Полнейшее безобразие! И за это ответственность несёт Карпин, и в таких обстоятельствах нормальный мужик подаёт в отставку», — приводит слова Рейнгольда Rusfootball.
Он отметил, что не представляет как «Ростов» будет выходит из сложившейся ситуации, когда команда после 25-туров находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата.
«Мне не нравится стиль работы Карпина. Где «Армавир»?! «Мальорка»?! Мучил «Спартак»", теперь мучает «Ростов». До каких пор руководство ростовчан будет терпеть это безобразие?! Если внимательно посмотреть, «Ростов» абсолютно не играет в футбол. Они совершают мелкие фолы, толкаются, грубят, а футбол без всяких комбинаций, как получится. Так в футбол играть нельзя», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что гол Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом» в матче 25-го тура РФПЛ.
RT на русском: последние новости
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