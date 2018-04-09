Капаррос может сменить Монтеллу во главе «Севильи» 

"Севилья" может отправить в отставку главного тренера команды Винченцо Монтеллу. Как сообщает Sevilla Info, уволен может быть не только итальянский специалист, но и спортивный директор Оскар Ариас. Поводом для этого стали неудовлетворительные результаты в чемпионате Испании, где "Севилья" занимает седьмое место и не может победить четыре матча кряду, а в последнем проиграла "Сельте" со счетом 0:4.
Сменить Монтеллу у руля "Севильи" может Хоакин Капаррос, который уже работал в этой команде с 2000 по 2005 год. Сам Монтелла возглавил "Севилью" в декабре 2017 года, сменив Эдуардо Бериссо.