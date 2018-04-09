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Капаррос может сменить Монтеллу во главе «Севильи»
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Капаррос может сменить Монтеллу во главе «Севильи» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Reuters
"Севилья" может отправить в отставку главного тренера команды Винченцо Монтеллу. Как сообщает Sevilla Info, уволен может быть не только итальянский специалист, но и спортивный директор Оскар Ариас. Поводом для этого стали неудовлетворительные результаты в чемпионате Испании, где "Севилья" занимает седьмое место и не может победить четыре матча кряду, а в последнем проиграла "Сельте" со счетом 0:4.
Сменить Монтеллу у руля "Севильи" может Хоакин Капаррос, который уже работал в этой команде с 2000 по 2005 год. Сам Монтелла возглавил "Севилью" в декабре 2017 года, сменив Эдуардо Бериссо.
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