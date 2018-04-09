Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу

Назван лучший гол в истории чемпионатов мира по футболу

Гол мексиканца Мануэля Негрете Ариаса в ворота сборной Болгарии на чемпионате мира по футболу 1986 года был признан лучшим за всю историю турнира. О этом сообщается на официальном сайте Международной футбольной ассоциации.