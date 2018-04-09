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Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
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Футболист Торрес объявил об уходе из «Атлетико» после сезона 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Футболист мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес сообщил об уходе из команды по окончании нынешнего сезона.
«Это было трудное решение, поэтому сообщаю об этом заранее. Мне крайне тяжело прощаться во второй раз с «Атлетико», ведь я хотел здесь завершить карьеру. Но в этом сезоне я играю меньше, чем в предыдущем», — цитирует Торреса Marca.
Футболист сказал, что ещё планирует поиграть как минимум два года.
Воспитанник «Атлетико» Торрес выступал за родную команду с 2001 по 2007 год, а в 2016 году в неё вернулся.
Ранее нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал слухи о своём переходе в каталонскую «Барселону».
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