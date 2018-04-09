«Вильярреал» Черышева проиграл «Атлетику»

"Атлетик" из Бильбао на выезде взял верх над "Вильярреалом" в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей авторами голов стали Иньиго Кордоба, Иньяки Уильямс и Икер Муньяин.
У "желтой субмарины" единственный мяч забил колумбиец Карлос Бакка.
На 89-й минуте "Вильярреал" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Альваро Гонсалес. Российский полузащитник команды хозяев Денис Черышев появился на поле на 61-й минуте и результативными действиями не отметился.
Испания. Примера. 31-й тур"Вильярреал" (Вильярреал) — "Атлетик" (Бильбао) — 1:3Голы: 0:1 — Кордоба — 4, 0:2 — Уильямс — 51, 1:2 — Бакка — 67, 1:3 — Муньяин — 87