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«Вильярреал» проиграл «Атлетику»
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«Вильярреал» Черышева проиграл «Атлетику» в матче Примеры 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Mundo Deportivo
"Атлетик" из Бильбао на выезде взял верх над "Вильярреалом" в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей авторами голов стали Иньиго Кордоба, Иньяки Уильямс и Икер Муньяин.
У "желтой субмарины" единственный мяч забил колумбиец Карлос Бакка.
На 89-й минуте "Вильярреал" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Альваро Гонсалес. Российский полузащитник команды хозяев Денис Черышев появился на поле на 61-й минуте и результативными действиями не отметился.
Испания. Примера. 31-й тур"Вильярреал" (Вильярреал) — "Атлетик" (Бильбао) — 1:3Голы: 0:1 — Кордоба — 4, 0:2 — Уильямс — 51, 1:2 — Бакка — 67, 1:3 — Муньяин — 87
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