Национальные сборные по футболу остановятся на территории Новой Москвы во время Чемпионата мира — 2018

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На территории Троицкого и Новомосковского административных округов остановятся национальные сборные Германии и Туниса во время проведения Чемпионата мира — 2018. Команда Йоахима Лева проведет большую часть времени в Десеновском. Данную информацию 9 апреля подтвердили в администрации поселения.

— В настоящее время известно, что футболисты сборной Германии остановятся на территории поселка Ватутинки, в оздоровительном комплексе. Их занятия пройдут на Спортивно-тренировочной базе ЦСКА. Здесь обновили покрытие на поле и трибуны, — рассказали в администрации поселения Десеновское.

Кроме этого, национальная сборная Туниса по футболу будет готовиться к предстоящим матчам группового этапа Чемпионата мира — 2018 на территории Первомайского. В администрации поселения сообщили, что команда остановится в отеле, а тренироваться будет в Спортивном комплексе «Строитель» на территории Наро-Фоминска.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия.