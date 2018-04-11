«Рома» — лучшее, что случилось в этой Лиге чемпионов

3 главных тезиса о том, что вообще случилось вчера в Риме.

Никто не разбирал топ-клуб так уверенно, как «Рома»

Первый тезис особенно важен в контексте матча — Эузебио Ди Франческо одновременно сохранил генеральную линию авторского футбола и… подстроился под «Барселону». В Италии Ди Франческо сделал себе репутацию тренера-идеолога, а работая с «Сассуоло», он отрабатывал игру только по схеме 4-3-3. В текущем сезоне «Рома» тоже ни разу не отступала от 4-3-3, но специально под «Барсу» изменила расстановку на 3-4-1-2 с превращением в 3-4-3 за счёт гибкой роли Раджи Найнгголана. При игре низом он располагался между линиями, под Джеко и Шиком, при прессинге — смещался налево и душил Семеду, при забросах и навесах — помогал Джеко и контролировал дальнюю штангу.

Сменив схему, «Рома» сохранила главный антидот против топ-клубов — удушающий прессинг. Джаллоросси одновременно жёстко встречали игрока с мячом и максимально перекрывали любые варианты выхода из обороны через короткий пас, встречая 1v1. Прессинг долетал до тер Штегена, провоцировал длинные передачи на отбой и успокоился только при 3:0.

Ещё пример.

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И ещё более показательный.

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В лучшем случае «Барселона» выжимала при выходе из-под прессинга заработанный фол. Чаще — безадресно отдавала мяч сопернику. Ещё важный момент: в чемпионате Испании «Барса» часто использует длинные передачи как способ выхода из-под прессинга и находит свободные зоны. Идеальный пример — гостевой матч с «Эйбаром» (скромный соперник прессинговал на финальной трети, и «Барса» забила ему в быстрых атаках после лонг-боллов). Но «Рома» спокойно справилась и с длинными передачами в сторону Суареса, и с передачами в полуфланги, отрезающими прессинг. Секрет — опять же в выборе схемы: Жезус и Фасио агрессивно перекусывали длинные передачи «Барсы», а когда оба ошибались, царил Манолас.

За 94 минуты, считая добавленные, каталонцы сделали 82 длинных передачи — это очень много для «Барсы», даже учитывая её тактическую гибкость при Эрнесто Вальверде. Точными стали всего 27. Вальверде сам признал, что соперник навязал «Барселоне» свой футбол: «Рома» отодвинула нас к нашим воротам. Она заставила нас играть длинными передачами».

Ещё одна часть тактического плана — задачи Эдина Джеко. Боснийца закидывали длинными передачами, после которых Джеко или делал скидку под дальнейшее развитие атаки, или ускорялся в коридоры между защитниками (если пас шёл им за спину). Широкая роль Джеко вымотала центрдефов «Барселоны»: на двоих Умтити и Пике выиграли всего два верховых единоборства у боснийца (проиграли — 4), а первые два гола «Рома» забила как раз после передач за спины защитникам. Не помогали даже правильные ускорения. Смотрите: Умтити и Альба начинают движение одновременно с Джеко, но всё равно не могут его остановить.

Только «Рома» попёрла против главного закона Лиги чемпионов

Если вам нужно подтверждение, что кубки выигрывают прагматики, смотрите на Лигу чемпионов последних лет — прагматизм в двухматчевых противостояниях стабильно бьёт стильный футбол. Этой весной доказательств уже было достаточно: «Ювентус» выбил «Тоттенхэм», хотя играл лучше… 15? 20 минут? Где-то так, не больше. А «Бавария» грохнула в гостях «Севилью», проведя первые полчаса очень слабо — даже не на уровне плей-офф ЛЧ. Здоровый прагматизм, бережное отношение к моментам, сильная концентрация, умение закрыться сразу после достижения нужного счёта — стандартный багаж для успеха в Лиге чемпионов. Легко сформировать девиз: «Закроешься и проиграешь».

В прошлом сезоне и в текущем плей-офф исключений не было вообще. «Монако» добрался до полуфинала Лиги чемпионов на контратаках, стабильно владея мячом меньше 40% — и по выкладкам разной продвинутой статистики не заслуживал пройти ни «Ман Сити», ни Дортмунд. «Барселона» в диких 6:1 с «ПСЖ» раскрылась, но допустила очень много опасности, и лавочка должна была закрыться задолго до четвёртого гола. «Севилья» в Манчестере тоже перестроилась на контригру.

Одновременно «Рома» подтвердила главный закон ЛЧ (в паре с «Шахтёром»), а потом опровергла. Её успех против «Барселоны» — пожалуй, лучшее объяснение, что для победы в двухматчевом противостоянии закрываться и беречь голевые моменты не обязательно. Считать, что «Рома» пошла на такой стиль из-за 1:4, не совсем правильно. Во-первых, «Рома» стабильно играет в атакующий футбол — Ди Франческо стабильно придерживается примерно одного стиля, даже против «Челси» его команда доминировала, атакуя чаще и опаснее. Во-вторых, и в гостях «Рома» не закрывалась, играла не на 1:4, просто не забила своё. XG-статистика по двум матчам доказывает, что по сумме матчей «Рома» была сильнее. Без всякого прагматизма.

«Рома» несёт дух олдскульной Лиги чемпионов

Этот плей-офф Лиги чемпионов — лучшая награда всем, кто скучал по трепетным эмоциям из детства/юности/молодости. Всем, кто записывал результаты матчей в тетрадках и ждал ночных обзоров голов. Всем, кто находил красоту даже в старой рекламе PlayStation. Всем, кто искал журналы с плакатом нужного игрока после его мощного матча в Лиге чемпионов, оббегая серые палатки по всему городу. По той Лиге чемпионов можно скучать по разным причинам, но главная, из-за которой ожидание ЛЧ притупилось и стало будничным (не только моя оценка) — разношёрстность того футбола.

Финансовый разрыв не был так велик, таланты не убегали в «Барселону» после одного удачного сезона, чтобы там закиснуть, и каждый сезон дарил новую команду-вспышку. Ты понимал, что «Лион» любой из лучших версий, «Порту» или «Депортиво» загасят уже летом, раскупив оттуда сильнейших, но наслаждался сиюминутным огоньком. «Порту» при Моуринью. «Депор» с Макаем, Тристаном и Валероном. ПСВ с Хиддинком, Фарфаном и ещё-не-совсем-психом ван Боммелом. «Вильярреал» Пеллегрини и умницы Рикельме. «Монако» без денег, зато с бывшим автомехаником Пршо в атаке. Таких героев, измазанных в мазуте тяжёлых будней, тогда тоже было больше. Трава была зеленее, да.

Эта «Рома» — привет из той Лиги чемпионов, где было больше огня и резких вспышек. Все составляющие на месте, перепроверьте. Потенциальный топ-тренер, один из главных двигателей современного кальчо, где акцент сильнейших команд на атаку мощнее, чем когда-либо. Мозг команды в расцвете сил, который скоро уедет (Найнгголан). Трудяга впереди, работоспособный, собирающий все мячи и идеально завершающий атаки (Джеко). Мужик с сердцем клубных цветов (Де Росси и Флоренци). Очень крутой кипер (Алиссон). Толпа будущих или недораскрытых звёздочек (Ундер, Шик, Эль-Шаарави).

А ещё Александар Коларов , сам по себе игрок-вспышка. А ещё умница Кевин Стротман . А ещё Костас Манолас, этой ночью очень жалевший, что отмечает шизанутый камбэк против «Барселоны», а не готовится к матчу с «Анжи».

И главное. Каждая из команд, даривших огонь в Лиге чемпионов 10-15-летней давности, устраивала одну бешеную вспышку, которой попадала в историю. Отыграть 1:4 от «Милана», выбить к чертям «Реал» стараниями Фернандо Морьентеса , арендованного у «Реала», да даже не забить пенальти на 90-й, как Хуан Роман Рикельме. «Рома», отыгравшая три мяча у «Барселоны» — что-то наравне с подвигом «Депора».

В футболе большущих денег, финансового фэйр-плей, бриолина и бесконечных трансферных сводок такое — редкость.

Наслаждайтесь.