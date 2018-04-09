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Тухель станет главным тренером «ПСЖ»
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Тухель станет главным тренером «ПСЖ» по окончании сезона 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель станет главным тренером французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает Sportbuzzer.
Тухель возглавит "ПСЖ" по окончании сезона. Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи также рассматривал на должность наставника Антонио Конте ("Челси"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карла Анчелотти (экс-"Бавария") и Луиса Энрике (экс-"Барселона").
Ранее президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о том, что в клубе раздумывают над увольнением главного тренера команды Унаи Эмери.
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