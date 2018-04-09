Тухель станет главным тренером «ПСЖ» по окончании сезона

Бывший наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель станет главным тренером французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает Sportbuzzer.

Тухель возглавит "ПСЖ" по окончании сезона. Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи также рассматривал на должность наставника Антонио Конте ("Челси"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карла Анчелотти (экс-"Бавария") и Луиса Энрике (экс-"Барселона").

Ранее президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о том, что в клубе раздумывают над увольнением главного тренера команды Унаи Эмери.