ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РФПЛ

Стали известны стартовые составы на матч РФПЛ между ЦСКА и «Динамо»

ЦСКА и "Динамо" объявили стартовые составы на заключительный матч 25-го тура чемпионата России. Об этом сообщает "Советский спорт".

В составе ЦСКА на поле выйдут: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников, Набабкин, Дзагоев, Натхо, Миланов, Вернблум, Муса, Витиньо.

Состав "Динамо" будет выглядеть следующим образом: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Рауш, Ташаев, Соу, Луценко, Панченко.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА рассчитывают выиграть все оставшиеся матчи чемпионата России.