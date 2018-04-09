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ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РФПЛ
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Стали известны стартовые составы на матч РФПЛ между ЦСКА и «Динамо» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ЦСКА и "Динамо" объявили стартовые составы на заключительный матч 25-го тура чемпионата России. Об этом сообщает "Советский спорт".
В составе ЦСКА на поле выйдут: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников, Набабкин, Дзагоев, Натхо, Миланов, Вернблум, Муса, Витиньо.
Состав "Динамо" будет выглядеть следующим образом: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Рауш, Ташаев, Соу, Луценко, Панченко.
Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА рассчитывают выиграть все оставшиеся матчи чемпионата России.
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