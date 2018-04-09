Знаменитого вратаря обстреляла теща

Знаменитого вратаря обстреляла тёща. Что-что?

В новейшей истории украинского футбола, эпохи независимости, не было и ещё долго не будет голкипера круче Шовковского. Все более или менее свежие свершения жёлто-синей сборной и киевского «Динамо» — вроде полуфинала Лиги чемпионов и четвертьфинала ЧМ-2006 — неразрывно связаны с долговязой фигурой Александра. Его коллекции трофеев хватит на полноценную экспозицию — одних только командных наград с родным клубом СаШо собрал три с половиной десятка. Девять раз признавался лучшим вратарём страны, однажды — футболистом года. Одним словом, человек-легенда.

Увы, в последнее время славная фамилия всё чаще всплывает в скандальных хрониках, чем в спортивных обзорах. Очередной повод посудачить о своей частной жизни Шовковский дал жёлтой прессе сам — эмоциональным постом в «Фейсбуке». Последний заслуживает того, чтобы привести его полностью. С сохранением синтаксиса и пунктуации.

«Со светлым праздником Пасхи или как я приехал поздравить свою дочь. Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной, время и место для того чтобы забрать дочку в воскресенье ни матери ни дочки в доме не оказалось. Зато оказалась Аленова Любовь Павловна, мать Аленовой Ольги Леонидовны, которая неоднократно была уличена в пристрастии к алкоголю и на которую имеются неоднократные заявления в милицию о том, что она употребляет им в больших количествах, которая позволяет себе оскорблять и даже поднимала руку на мою дочь, которая является ей внучкой. Сначала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными!, с балкона, а потом по мне начала стрелять из ПИСТОЛЕТА! Она произвела 3 выстрела целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь. Прошу совета, как действовать в таком случае, вызывать полицию и арестовывать стрелявшего, начинать искать дочь, потому как я переживаю, что в доме с моим ребёнком находится агрессивно настроенная неадекватная женщина с оружием, а связи с ребёнком у меня нет. Как заставить мать ребёнка исполнять решение суда и перестать препятствовать общению с ребёнком? И на каком основании Аленовой Любовь Павловне было выдано оружие?».

Для обывателя, потерявшего вратаря из виду после завершения его карьеры, эта история покажется сюром, плодом не в меру воспалённой фантазии. Поклонников Шовковского, следящих не только за профессиональной, но и частной жизнью любимца, она едва ли удивила — только лишний раз огорчила.

Тут не обойтись без предыстории. В жизни Шовковского было два брака. Пока два. С первой женой, журналисткой и телеведущей Властой, Александр прожил восемь лет. У пары родился сын Влад. В 2001 году в жизнь вратаря вошла новая пассия — эффектная блондинка и бизнесвумен Ольга Алёнова. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте (Шовковский младше), они считались одной из красивейших пар украинского спорта и шоу-бизнеса.

В 2005-м Шовковский с Алёновой расписались, в 2009-м дали жизнь дочери Александре. Увы, и этот союз оказался недолог — даже до 10-летия совместной жизни (официально) супруги не дотянули. Расползшиеся по околоспортивной тусовке слухи о романе динамовца с давней знакомой, дамой замужней Мариной Кутеповой Шовковский резко прокомментировал в соцсетях. Заодно внёс ясность в статус отношений со второй женой.

«С первых чисел марта мы с Ольгой Аленовой проживаем раздельно, ведя отдельную жизнь! — подчеркнул он. — В том же месяце я подал иск на развод, который до сих пор ещё слушается и его в очередной раз перенесли. Нет смысла строить совместное будущее, не имея общего видения картины в целом! Нет смысла быть вместе, имея разные представления о нем! Нет смысла играть, улыбаясь на камеру и тут же, при выключении оной, опять заниматься каждый своими делами! Есть смысл не выносить ссоры из избы, хотя бы ради ребенка, поэтому не ждите от меня никаких комментариев! Есть право каждому строить свою жизнь так, как хочется!».

Осенью 2015-го Шовковский с Алёновой благополучно развелись. Вот только дрязги в отношениях теперь уже бывших супругов от этого не прекратились — только обострились. В марте 2016-го Шовковский обвинил свою «экс» в незаконном, без согласия отца вывозе дочери за границу — конкретно в Италию. Александр даже не поленился написать заявление в милицию, о чём он, опять-таки, проинформировал общественность через «Фейсбук».

Ольга через прессу ответила на обвинения: «В его заявлении написано, что я не отвечала на его звонки. Можно взять распечатку у оператора: у меня нет ни одного звонка ни на один из телефонов: ни на мой, ни на итальянский, ни украинский, ни на телефон дочери. То есть он говорит очень много неправды. Я понимаю, что есть определённый кредит доверия у населения Украины к Александру Шовковскому, но реально это — немного другой человек. Это не тот любящий и заботливый папа, каким он был до тех пор, пока Саше исполнилось 3-4 года".

С тех пор не только у Шовковского, но и его новой подруги многое в жизни изменилось. После развода Марины Кутеповой с миллиардером Сергеем Евланчиком влюблённые перестали скрывать отношения от окружающих. Но если она достаточно тихо и мирно порвала с прошлым, то за ним продолжает волочиться шлейф скандалов. Чем бы ни завершился новый эпизод противостояния футболиста с бывшей женой и её роднёй, есть ощущение, что он не финальный. В такие моменты присказка „соцсети — зло“ приобретает особую актуальность.