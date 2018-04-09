«Муса не пожал мне руку? Это семейное»

«Динамо» под руководством Дмитрия Хохлова добыло важную гостевую победу в московском дерби с ЦСКА в 25-м туре чемпионата России. Успех бело-голубым принес голевой дубль Александра Ташаева , на что армейцы смогли ответить единственным точным ударом вышедшего на замену Федора Чалова

Одним из важных моментов игры стал поступок нападающего хозяев Ахмеда Мусы, который, покидая поле, демонстративно не стал пожимать руку своему тренеру Виктору Гончаренко. На послематчевой пресс-конференции на этом эпизоде заострили особое внимание.

«Это что-то внутреннее, семейное, — объяснил белорусский специалист, слова которого приводит официальный сайт ЦСКА. — У нас здоровый коллектив, такие перепалки тоже могут быть. На эмоциях что-то наговорили».

Гончаренко также признался, что его тревожит слабая игра команды на своем поле.

«Тревожит, что мы дома набираем меньше очков, чем на выезде, — констатировал он. — Наверное, мы могли спасти игру. В первом тайме не было энергии. «Динамо» действовало быстрее. Путем замен удалось выровнять игру. Но мы все равно могли сыграть лучше. Сейчас нам надо как можно скорее восстановиться, матчи идут один за другим. Изменения в составе? Нам надо решать задачи и в Лиге Европы, и в чемпионате. Нужно было сделать ротацию».

Гончаренко также подверг мягкой критике игроков группы атаки — Витиньо и Ахмеда Мусу, которые во втором тайме уступили свои места автору гола Чалову и Александру Головину.

«Наши легионеры пока не могут набрать нужную форму, — посетовал наставник. — Когда в игру вошли Чалов и Головин , мы стали действовать быстрее. Шансы могут даваться бесконечно. Надо забивать голы.

До этого он в текущем сезоне выходил, но не забивал, сегодня он воспользовался своим временем. Но пока не могу сказать, будет ли он играть в следующей игре».

Армейцы по традиции почти в полном составе проигнорировали общение в микст-зоне. Поделиться эмоциями посчитал нужным только Чалов.

«Тренер давал установку играть на острие, рядом Вернблумом и реализовать свой момент, — цитирует нападающего «Р-Спорт». — Пока еще какие-то моменты забыты, но думаю, что наиграем еще. Они поймали нас на двух контратаках. Забивать «Динамо» два матча подряд приятно».

В свою очередь, Хохлов назвал прошедший матч «очень тяжелым».

«ЦСКА оказывал давление, это высококвалифицированная команда. Мы выполнили план на игру, хотя в концовке не хватило сил. Тем не менее выстояли, — защитил свою точку зрения специалист. Мы изначально планировали в обороне действовать очень строго. Во втором тайме усилилось давление на наши ворота. Я заменил опорного полузащитника Ибрагима Цаллагова, так как он проделал большой объем работы. Нам нужен был свежий игрок в центре поля, чтобы сдержать вышедшего на замену Головина».

По просьбе журналистов тренер подробно прошелся и по персоналиям.

«Как оценю игру Ташаева? Супер. А Луценко много смещался на фланги, потому что выигрывать верховые мячи у Игнашевича и Березуцкого в центре сложно. Евгений Марков восстанавливается после травмы и не может в полной мере подойти к игре. Вчера на предыгровой тренировке испытал проблемы, а ранее тренировался в общей группе».

Динамовцы на правах победителей охотно отзывались на просьбы поделиться впечатлениями от игры.

«Эмоции переполняли, но все это было до начала матча, — сказал форвард «Динамо» Кирилл Панченко, который раньше принадлежал ЦСКА, но не пришелся там ко двору. — Когда вышел на игру, то был совершенно спокоен, сконцентрирован. Мы настраивались на победу, вся команда сегодня молодцы, бились до последнего, отдали все силы. Настрой был запредельным, потому что я понимал, что это первый матч против моей бывшей команды. Головин вышел на замену и обострил игру».

«Будем стараться побеждать в каждом матче, — пообещал Панченко. — Большое спасибо болельщикам ЦСКА, я провел незабываемое время в этой команде и хочу сказать также большое спасибо руководству и всем ребятам».

Один из самых активных игроков матча Константин Рауш выделил повышенную ответственность в игре с фаворитом.

«Хорошо, что мы выиграли. Конечно, тяжело пришлось…

Когда Панченко получил повреждение, практически перестали через него играть, потому что понимали, что если он будет спринтовать, то может опять сесть с травмой.

Ташаев очень здорово сыграл, забил два гола, и мы очень рады этому. Последние два матча мы показываем очень сильный характер — отсюда две победы».