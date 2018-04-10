Ещё
Дель Пьеро верит в «Ювентус» и «Рому»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алессандро Дель Пьеро: «Надеюсь, что у „Ювентуса“ и „Ромы“ — получится пройти дальше в Лиге чемпионов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро настаивает, что у "Ромы" и "Ювентуса" есть шансы выйти в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на сильных соперников. По его словам, желание победить может сыграть решающую роль для команд.
— "Ювентус" и "Рома" — отличные команды, и все еще возможно, — цитирует RMC Sport Дель Пьеро. — Все может случиться, даже играя против таких великих команд, как "Реал" и "Барселона". Психологический аспект и желание победить могут иметь решающее значение. Это будет сложно, но, как итальянец и "Ювентино", я надеюсь, что они смогут пройти.
Спорт-Экспресс: последние новости
Черчесов объяснил, почему не вызывает игроков "Краснодара" Увольнение Погребняка из "Динамо" признано незаконным "Тоттенхэм" попросил лигу переписать гол Эриксена на Кейна
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?5
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»8
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
Новая великая победа США воняет на весь спорт
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение