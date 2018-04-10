Дель Пьеро верит в «Ювентус» и «Рому»

Алессандро Дель Пьеро: «Надеюсь, что у „Ювентуса“ и „Ромы“ — получится пройти дальше в Лиге чемпионов»

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро настаивает, что у "Ромы" и "Ювентуса" есть шансы выйти в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на сильных соперников. По его словам, желание победить может сыграть решающую роль для команд. — "Ювентус" и "Рома" — отличные команды, и все еще возможно, — цитирует RMC Sport Дель Пьеро. — Все может случиться, даже играя против таких великих команд, как "Реал" и "Барселона". Психологический аспект и желание победить могут иметь решающее значение. Это будет сложно, но, как итальянец и "Ювентино", я надеюсь, что они смогут пройти.