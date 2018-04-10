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Гвардиола: тренировать «МС» — настоящее удовольствие
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Гвардиола: тренировать «Манчестер Сити» — настоящее удовольствие 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил восхищение своими подопечными, а также рассказал о настрое "горожан" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". По словам специалиста, манкунианцы способны пробиться в следующий раунд турнира, передает "Советский спорт".
"Моя команда невероятна, и ее мало с кем можно сравнить. Это топ-клуб исключительного уровня. Тренировать их — настоящее удовольствие. Я был доволен даже три дня назад, когда мы играли с "Манчестер Юнайтед". Мы готовы биться со всеми командами в Европе, но гора, на которую нам нужно взобраться, очень высока.
Может быть, нам нужно больше времени, чтобы сделать следующий шаг. В этом сезоне, тем не менее, мы уже были лучше, чем в предыдущем, и я чувствую, что следующий сезон будет еще лучше. Нужно идти вперед, и мы попытаемся сделать это сейчас", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
В первом матче 1/4 финала с "Ливерпулем" "Манчестер Сити" потерпел разгромное поражение со счетом 0:3. Ответная игра состоится в Манчестере 10 апреля.
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