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Рашфорд раздумывает об уходе из «МЮ»
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Рашфорд раздумывает об уходе из «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд задумался о переходе в другой клуб, передает "Советский спорт".
По информации Mirror, Рашфорд недоволен количеством игрового времени под руководством Жозе Моуринью. В связи с этим 20-летний англичанин раздумывает о том, чтобы начать следующий сезон в составе другой команды.
В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Рашфорд принял участие в 29 матчах, из которых 14 — в стартовом составе. Форвард забил шесть мячей, а также отдал пять голевых передач.
Рашфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". За основную команду он дебютировал в феврале 2016 года. В том же году он был вызван в главную сборную Англии, в составе которой он провел 15 матчей и забил два мяча.
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