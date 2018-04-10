Рашфорд раздумывает об уходе из «МЮ»

Рашфорд раздумывает об уходе из «Манчестер Юнайтед»

По информации Mirror, Рашфорд недоволен количеством игрового времени под руководством Жозе Моуринью . В связи с этим 20-летний англичанин раздумывает о том, чтобы начать следующий сезон в составе другой команды.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Рашфорд принял участие в 29 матчах, из которых 14 — в стартовом составе. Форвард забил шесть мячей, а также отдал пять голевых передач.

Рашфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". За основную команду он дебютировал в феврале 2016 года. В том же году он был вызван в главную сборную Англии, в составе которой он провел 15 матчей и забил два мяча.