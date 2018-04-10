Станислав Черчесов: «Мы — г*вно? Честно говоря, не знаю иногда, что отвечать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Илья Казакову в программе "Foot’Больные люди" отметил, что не проводил дополнительный разговор с игроками национальной команды по поводу известного утверждения "мы — г*вно".

Напомним, бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий в июле 2016-го рассказал, как обсуждал с футболистами игру с Уэльсом​ на Евро-2016: "Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: "Мы г*вно". Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета. Как у алкоголиков. Признать: да, я алкоголик — это самое основное, чтобы началось лечение"

— Надо ли было говорить игрокам сборной, что мы — не г*вно? Нет. Честно говоря, не знаю иногда, что отвечать. У нас такого разговора не было, — отметил Черчесов. — Объясняю почему. Потому что был назначен главным тренером. 29-го мы собрались, а 31-го уже играли. Даже если бы захотели поговорить, не получилось. Реально попали в такую ситуацию, когда 11-го назначили, 29-го собрались, 30-го вылетели, а 31-го играли. Один день мы потренировались и надо было выходить.