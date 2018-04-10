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Тренер сборной Египта Купер намерен оставить Россию без плей-офф
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Тренер сборной Египта Купер намерен оставить Россию без плей-офф 

Вести.Ru 10 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер назвал лучшую команду в группе «А», куда попали его подопечные по итогам жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года. Также он заявил, что египтяне поборются за второе место, которое позволит им выйти в плей-офф мирового первенства.
"Уругвай — лучшая команда в группе, хотя матчи никогда не бывают предсказуемыми. Мы будем бороться за второе место, чтобы пройти групповой этап, а если кто-то подумает иначе, я буду готов выслушать его аргументы в своем офисе", — приводит слова Купера Чемпионат.Com.
Египетская команда сыграет на групповом этапе чемпионата мира по футболу со сборными России, Уругвая и Саудовской Аравии.
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