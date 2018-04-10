РФС решил спор «Динамо» и Погребняка

Расторжение «Динамо» контракта с Погребняком признанно незаконным

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) признала расторжение контракта с нападающим Павлом Погребняком незаконным и обязало московское "Динамо" выплатить компенсацию футболисту в полном объеме. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока, слова которого передает ТАСС.

"Динамо" обязано выплатить Погребняку в полном объеме всю сумму, положенную футболисту за оставшиеся полгода по контракту (с января по июнь). Клуб может обжаловать данное решение", — сказал Прокопец.

Столичный клуб в январе текущего года разорвал соглашение с форвардом из-за неоднократных нарушений трудового договора.

Сам футболист на заседании палаты не присутствовал.