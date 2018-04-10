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РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
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Расторжение «Динамо» контракта с Погребняком признанно незаконным 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) признала расторжение контракта с нападающим Павлом Погребняком незаконным и обязало московское "Динамо" выплатить компенсацию футболисту в полном объеме. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока, слова которого передает ТАСС.
"Динамо" обязано выплатить Погребняку в полном объеме всю сумму, положенную футболисту за оставшиеся полгода по контракту (с января по июнь). Клуб может обжаловать данное решение", — сказал Прокопец.
Столичный клуб в январе текущего года разорвал соглашение с форвардом из-за неоднократных нарушений трудового договора.
Сам футболист на заседании палаты не присутствовал.
Ранее сообщалось, что дубль Погребняка за его новый клуб "Тосно" принес команде из Ленинградской области ничью с "Уралом".
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