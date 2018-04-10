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В сборной рассчитывают на Джикию на ЧМ
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Тренерский штаб сборной РФ надеется, что Джикия успеет восстановиться от травмы к ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тренерский штаб сборной России по футболу рассчитывает, что защитник "Спартака" Георгий Джикия успеет восстановиться от травмы колена к началу чемпионата мира. Об этом журналистам заявил врач национальной команды Эдуард Безуглов.
В январе Джикия во время товарищеского матча на сборах красно-белых получил разрыв крестообразных связок колена, в результате чего рискует пропустить чемпионат мира в России. Футболист приступил к тренировкам в конце марта.
"Все мы надеемся, рассчитываем, ждем [что Джикия сыграет на чемпионате мира], шансы есть всегда, ему нужно дать спокойно восстановиться, — сказал Безуглов. — Были случаи, когда люди восстанавливались за 4,5 месяца, но все зависит не от сроков, а от функционального состояния, потому что колено в обычной жизни и колено под нагрузками тренировок — это две разные ситуации. Конечно, хотели бы, чтобы он успел восстановиться, но состав определяет главный тренер. Вопрос не только в состоянии колена, но и в психологическом состоянии и так далее".
Травмы крестообразных связок также получили игроки национальной команды Виктор Васин и Александр Кокорин. "Васин находится на реабилитации не в России, у него все по плану, все хорошо. Виктор травмировался позже Георгия, соответственно, со всеми вытекающими последствиями, а Кокорин еще позже. Как говорит статистика Российской футбольной премьер-лиги, за текущий сезон было 17 травм крестообразных связок, и выздоровление занимало в среднем от пяти до семи месяцев, никто быстрее не восстанавливался, поэтому вероятность чуда в данных случаях посчитать несложно", — добавил специалист.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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