ФИФА может запретить аренду футболистов

Аренду футболистов могут запретить

Международная федерация футбола может реформировать или отменить систему аренды игроков, сообщает «Чемпионат».

Спортивные чиновники полагают, что в настоящее время аренда используется клубами не как то задумывалось, то есть для профессионального развития футболистов, а для извлечения дополнительных доходов.

Так, команды покупают или «воспитывают» множество молодежи, а затем отдают ее в аренду соперникам, зарабатывая на этом, а затем получая возможность выгодно продать хорошо проявивших себя футболистов.