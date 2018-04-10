ФИФА может запретить аренду футболистов

Международная федерация футбола может реформировать или отменить систему аренды игроков, сообщает «Чемпионат».
Спортивные чиновники полагают, что в настоящее время аренда используется клубами не как то задумывалось, то есть для профессионального развития футболистов, а для извлечения дополнительных доходов.
Так, команды покупают или «воспитывают» множество молодежи, а затем отдают ее в аренду соперникам, зарабатывая на этом, а затем получая возможность выгодно продать хорошо проявивших себя футболистов.
В ФИФА намерены обсудить реформу или отмену системы аренды игроков на заседании совета федерации, которое состоится в октябре 2018 года.