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Футболистов в Англии подозревают в неуплате налогов
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129 футболистов чемпионата Англии подозреваются в неуплате налогов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Ряду футболистов английской Премьер-лиги грозят штрафы свыше $307 млн за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС.
По информации газеты Daily Mail, в деле фигурирует 129 футболистов, в том числе из таких команд как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», игроки которых стали инвесторами преступной схемы.
Отмечается, что дело в инвестициях, которые с помощью компании Kingsbridge были вложены в проекты по созданию кинофильмов и позволили игрокам не платить налоги с зарплат. Имена футболистов не разглашаются.
Спортсменам предлагали вкладывать средства в съемки фильмов, что позволяло им не платить налоги в течение 15 лет. Однако эта схема, которая успешно работала в течение нескольких лет, была отменена Управлением Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) в конце 2000-х годов, а сама Kingsbridge — ликвидирована в 2015 году.
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