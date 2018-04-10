Футболистов в Англии подозревают в неуплате налогов

129 футболистов чемпионата Англии подозреваются в неуплате налогов

Ряду футболистов английской Премьер-лиги грозят штрафы свыше $307 млн за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС.

По информации газеты Daily Mail, в деле фигурирует 129 футболистов, в том числе из таких команд как « Манчестер Юнайтед » и «Ливерпуль», игроки которых стали инвесторами преступной схемы.

Отмечается, что дело в инвестициях, которые с помощью компании Kingsbridge были вложены в проекты по созданию кинофильмов и позволили игрокам не платить налоги с зарплат. Имена футболистов не разглашаются.

Спортсменам предлагали вкладывать средства в съемки фильмов, что позволяло им не платить налоги в течение 15 лет. Однако эта схема, которая успешно работала в течение нескольких лет, была отменена Управлением Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) в конце 2000-х годов, а сама Kingsbridge — ликвидирована в 2015 году.