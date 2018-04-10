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Россия и Беларусь «обменяются» волонтерами в преддверии ЧМ и Евроигр
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Россия и Беларусь «обменяются» волонтерами в преддверии ЧМ и Евроигр 

Российская Газета 10 апреля 2018
Фото: Российская Газета
Белорусские и российские волонтеры обменяются опытом в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года и II Европейских игр. Соответствующее соглашение заключено между фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» с организационным комитетом «Россия-2018», сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда.
Согласно договору планируется визит 50 волонтеров из Беларуси в города-организаторы чемпионата мира по футболу FIFA для получения опыта по 20 функциональным направлениям. Срок обучения займет от одного до двух месяцев. Добровольцы помогут в таких направлениях волонтерской деятельности, как работа со СМИ, размещение участников и гостей, организация питания, прибытие и отъезды участников и гостей, маркетинг, сервисы для зрителей, управление объектами и другие. Кроме того, белорусских волонтеров ждет общее обучение, которое пройдет в апреле 2018 года в Москве.
В свою очередь в 2019 году дирекция готова принять и обучить волонтеров из России, которые смогут помогать по разным направлениям во время II Европейских игр. В дирекции отметили, что первое совместное мероприятие белорусов и россиян уже состоялось в конце марта 2018 года. Тогда белорусские ребята стали частью организаторской команды тестового матча по футболу между национальными сборными России и Бразилии.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах. Состязания пройдут на 12 спортивных площадках.
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