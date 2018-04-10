Бельгийский футболист Ломбертс назвал Луческу худшим тренером «Зенита»

Бывший игрок петербургского "Зенита" Николас Ломбертс назвал худшего и лучшего наставника команды. Слова футболиста приводит Sport24.

"Если говорить о тактике, то, безусловно, лучшим был Спаллетти. Еще выделю Адвоката — он знал, как построить команду: понимал, кто ему нужен и на какой позиции, грамотно подбирал новых игроков. В этом его главная сила. Дик умел замотивировать каждого и сделать так, чтобы игроки были всем довольны. Думаю, в этом заключается половина работы тренера. Вы вряд ли найдете тех, кто плохо о нем отзовется", — заявил игрок.

Ломбертс также назвал худшего, по его мнению, тренера петербургского клуба.

"Вы ведь знаете, кого я назову! Это очевидно, ведь я не играл при этом тренере. Луческу отлично работал в "Шахтере", но иногда случается и то, что случилось со мной.

При этом не могу назвать Мирчу слабым специалистом, иначе он бы не добился таких результатов на Украине. В этом смысле совсем плохих тренеров в моей карьере, пожалуй, не было", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Луческу может вновь возглавить донецкий "Шахтер".