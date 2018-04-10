Погребняк прокомментировал решение РФС по делу с «Динамо»

«Дело ещё не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Лёгкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Он также изъявил желание доказать свою правоту в очном матче против московского «Динамо».

«Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык всё доказывать на поле. У нас ещё против «Динамо» игра», — сказал Погребняк.