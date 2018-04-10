Погребняк прокомментировал решение РФС

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), которая обязала «Динамо» выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение контракта.
«Дело ещё не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Лёгкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке», — цитирует Погребняка «Чемпионат».
Он также изъявил желание доказать свою правоту в очном матче против московского «Динамо».
«Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык всё доказывать на поле. У нас ещё против «Динамо» игра», — сказал Погребняк.
Ранее председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, как прошли дебаты по рассмотрению конфликтной ситуации между московским «Динамо» и бывшим футболистом клуба Павлом Погребняком.