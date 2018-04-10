Фетисов прокомментировал предупреждение Белого дома о поездке на ЧМ-2018

Советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов поделился мнением о совете американского правительства "дважды подумать" перед поездкой на чемпионат мира по футболу в Россию. Слова функционера приводит Sport24.

"Футбольный мундиаль — событие. Надо ехать, конечно. Опасения ничем не обоснованы. Хочу напомнить, что Россия за 15 лет приняла у себя больше всех крупных международных соревнований.

Ни одна федерация не предъявляла никаких претензий по безопасности к организаторам соревнований. Я не знаю, на чем основываются опасения призывающих, но думаю, что это агитация в обратную сторону", — заявил Фетисов.

Эксперт также отметил, что пропаганда сыграла решающую роль в такой ситуации.

"Промывка мозгов и пропаганда сыграли свою роль. Когда на протяжении десятилетий людей пугают, это откладывается в голове. Когда я приехал играть в 1989 году, то это недоверие проявлялось везде, даже в хоккейной раздевалке. Сейчас легче", — сказал Фетисов.