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Фетисов прокомментировал предупреждение Белого дома
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Фетисов прокомментировал предупреждение Белого дома о поездке на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов поделился мнением о совете американского правительства "дважды подумать" перед поездкой на чемпионат мира по футболу в Россию. Слова функционера приводит Sport24.
"Футбольный мундиаль — событие. Надо ехать, конечно. Опасения ничем не обоснованы. Хочу напомнить, что Россия за 15 лет приняла у себя больше всех крупных международных соревнований.
Ни одна федерация не предъявляла никаких претензий по безопасности к организаторам соревнований. Я не знаю, на чем основываются опасения призывающих, но думаю, что это агитация в обратную сторону", — заявил Фетисов.
Эксперт также отметил, что пропаганда сыграла решающую роль в такой ситуации.
"Промывка мозгов и пропаганда сыграли свою роль. Когда на протяжении десятилетий людей пугают, это откладывается в голове. Когда я приехал играть в 1989 году, то это недоверие проявлялось везде, даже в хоккейной раздевалке. Сейчас легче", — сказал Фетисов.
Ранее бывший защитник "Арсенала" и сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл прокомментировал негативное отношение английских СМИ в отношении России перед началом чемпионата мира.
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