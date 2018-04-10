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«Рома» разгромила «Барселону»
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«Рома» отыграла три мяча у «Барселоны» и прошла в 1/2 финала Лиги чемпионов 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: EPA
«Рома» разгромила «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счётом 3:0.
Победу «Роме» принесли голы Эдина Джеко (6-я минута), Даниэле Де Росси (58-я) и Костас Манолас (82-я).
Общий счёт в противостоянии 4:4 (первый матч — 1:4), однако «Рома» вышла в полуфинал по сумме двух встреч благодаря голу, забитому на выезде.
Ранее государственное телевидение Ирана подвергло цензуре эмблему итальянского футбольного клуба «Рома» во время освещения матча Лиги чемпионов с «Барселоной».
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