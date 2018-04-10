«Ливерпуль» повторил рекорд «МЮ»

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах установил клубный рекорд по голам в течение одного розыгрыша еврокубка. Он сравнял счет в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", доведя число мячей в розыгрыше до 8.
Кроме того, он повторил рекорд экс-форварда "Интера" Самюэля Это'О по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов среди африканских футболистов. Камерунцу удалось отличиться 8 раз в сезоне-2010/11.
"Ливерпуль" повторил английский рекорд по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов — 32. "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2002/03 забил столько же. При этом "красным дьяволам" для этого понадобилось 14 игр (два групповых раунда и четвертьфинал), а подопечные Юргена Клоппа "управились" за 10.