«Ливерпуль» повторил рекорд «МЮ», Салах — достижение Это'О

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах установил клубный рекорд по голам в течение одного розыгрыша еврокубка. Он сравнял счет в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", доведя число мячей в розыгрыше до 8.

Кроме того, он повторил рекорд экс-форварда "Интера" Самюэля Это'О по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов среди африканских футболистов. Камерунцу удалось отличиться 8 раз в сезоне-2010/11.