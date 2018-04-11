Пеле не приедет на ЧМ-2018 в Россию

СМИ: Пеле может не приехать в Россию на ЧМ-2018 из-за проблем со здоровьем

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле может отказаться от поездки в Россию на мировое первенство 2018 года из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает портал Goal.

По информации издания, 77-летнего бразильца беспокоит повреждение спины, которое он получил ранее в апреле. При этом, как отмечает портал, Пеле будет комментировать матчи турнира на бразильском телевидении.

Пеле — лучший футболист ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) признал бразильца спортсменом столетия, хотя тот ни разу не принимал участия в Олимпийских играх. Пеле является единственным в мире футболистом, ставшим трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970).

За карьеру Пеле, являющийся лучшим бомбардиром в мировой футбольной истории, забил 1281 гол в 1363 матчах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.