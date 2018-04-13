«Марсель» победил «РБ Лейпциг»

Парижский "Марсель" дома одержал победу над "РБ Лейпциг" в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы со счетом 5:2, сообщает "Советский спорт".
Счет в матче открыл полузащитник гостей Брума. Через четыре минуты парижский клуб смог сравнять счет благодаря автоголу хавбека Штефана Ильзанкера. Спустя еще три минуты "Марсель" смог выйти вперед, гол забил нападающий Бун Сарр.
Еще одним голом в составе победителей отметился Флорьян Товен. Нападающий "РБ Лейпциг" Жан-Кевин Огустен смог сократить разрыв в счете. Финальный гол забил полузащитник "Марселя" Димитри Пайет.
Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матчМарсель (Марсель, Франция) — 5:2 — РБ Лейпциг (Лейпциг, Германия) Голы: 0:1 — Брума — 2, 1:1 — Ильзанкер — 6 (автогол), 2:1 — Сарр — 9, 3:1 — Товен — 38, 3:2 — Огустен — 55, 4:2 — Пайет — 60, 5:2 — Сакаи — 90+4 Ранее "РБ Лейпциг" обыграл "Марсель" со счетом 2:1.